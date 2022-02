Schmuck als Diebesgut : Einbrecher hatten Doppelhaus in Ahrensburg im Visier

Erneut halten Einbrüche in Ahrensburg die Kriminalpolizei in Atem. Eine Terrassentür hält den Tätern stand, eine weitere nicht. Dort können sie mit Schmuck fliehen.

Ahrensburg | Die Polizei in der Schlossstadt ist in diesen Tagen stark gefordert. Einbrüche nehmen kein Ende. Von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. Februar, kam es bei zwei Wohneinheiten eines Doppelhauses in der Straße Zu den Höfen in Ahrensburg zu einem Einbruchsversuch und einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Ein Einbruch misslingt Vom 25. Februar, 15 Uhr, bi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.