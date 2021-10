Hoisdorf : Einbrecher fliehen unerkannt – wer konnte die Täter beobachten?

Die Bewohner wachten durch laute Geräusche auf und versuchten die Täter zu stellen. Doch die konnten unerkannt flüchten.

von Susanne Link

04. Oktober 2021, 13:03 Uhr

Hoisdorf | Im Birkenweg in Hoisdorf sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Bewohner seien laut Polizei am Sonntag, 3. Oktober, gegen 22.10 Uhr durch laute Geräusche auf den Einbruch aufmerksam geworden und zum Ort des Geschehens geeilt.

Die Täter konnten jedoch unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zeugen gesucht

„Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten unbekannte Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in das Gebäude“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Fischer.

Zum Stehlgut und der Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.



Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Birkenweg/ Schwarzer Weg im Tatzeitraum gesehen hat, kann sich an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer der (04102)- 8090 wenden.