Mit Schmuck auf der Flucht : Einbruch in Einfamilienhaus am Heiligen Abend in Ahrensburg

Sogar an Heiligabend sind Einbrecher am Werk. So brachen sie über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Ahrensburg ein und flüchteten mit Schmuck. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 2000 Euro.

Ahrensburg | Selbst am Heiligen Abend machen Einbrecher keine Pause. So stiegen Unbekannte von Freitag, 24. Dezember, auf Samstag, 25. Dezember, zwischen 18.20 und 00.55 Uhr in ein Einfamilienhaus im Ahrensfelder Weg in Ahrensburg ein. Schadenshöhe liegt bei 2000 Euro Nach aktuellen Polizeiangaben öffneten die Täter eine Terrassentür gewaltsam und gelangten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.