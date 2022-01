Büro und Umkleiden durchsucht : Einbrecher treiben ihr Unwesen in Trittauer Tennishalle

Als die letzten Sportler gegangen waren, kamen die Verbrecher und durchsuchten sämtliche Räume der Anlage: Die Kriminalpolizei in Ahrensburg bittet um Hinweise nach einem Einbruch in die Tennishalle in Trittau.

Trittau | Dieses „Break“ war ein Schock für die Betreiber der Trittauer Tennishalle an der Großenseer Straße: Bereits in der Nacht von Freitag, 7. Januar 2022, auf Sonnabend, 8. Januar 2022, kam es dort zu einem Einbruch. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten der oder die Täter auf noch unbekannte Weise in die Räumlichkeiten der Sportanlage. Hier durchsuc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.