Zeugen gesucht : Einbrecher dringen in Pizzeria in Ahrensburg ein

Die Kriminellen konnten einen vierstelligen Geldbetrag entwenden. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Patrick Niemeier

04. Oktober 2021, 12:19 Uhr

Ahrensburg | Sie waren nicht auf der Suche nach einer Pizza-Bestellung, sondern nach Bargeld. Nach dem Einbruch in der Nacht auf Sonnabend, 2. Oktober, in einer Pizzeria in Ahrensburg, hofft die Polizei jetzt auf Zeugenhinweise.

Denn die Kriminellen drangen in das Gebäude in der Manhagener Allee offenbar durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster ein und konnten einen vierstelligen Geldbetrag entwenden.

Polizei sucht Zeugen

Bisher konnten keine Tatverdächtigen ermittelt werden und die Polizei hofft auf Hinweise, die das ändern könnten. Daher fragen die Beamten, ob jemand in dem Zeitraum zwischen 1. und 2. Oktober in der Manhagener Allee verdächtige Personen oder Fahrzeuge entdeckt hat.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Ahrensburg unter (04102)-8090 entgegen.