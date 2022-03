Einbrüche in Stormarn : Kriminelle dringen in Häuser in Ahrensburg und Bad Oldesloe ein

Nachdem es erneut zu Einbrüchen in Ahrensburg und Bad Oldesloe gekommen ist, hofft die Kriminalpolizei Ahrensburg auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Ahrensburg | In Bad Oldesloe und Ahrensburg wurde am Dienstag, 1. März, in Einfamilienhäuser eingebrochen. Am 28. Februar kam es außerdem in Ahrensburg zu einem weiteren Einbruchsversuch. Unbekannte dringen in unbewohntes Haus in Bad Oldesloe ein Laut Polizeiermittlungen drangen in Bad Oldesloe in der Sehmsdorfer Straße gegen 16.45 Uhr unbekannte Täter in ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.