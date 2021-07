Coronavirus in Stormarn : 14 Neuinfektion und ein Todesfall über das Wochenende

Der Inzidenzwert bleibt auf dem gestiegenen Niveau der Vorwoche. 74 Stormarn sind aktuell nachweislich infiziert.

Bad Oldesloe | In Stormarn ist nach mehreren Wochen ohne weitere Todesfälle unter den Corona-Infizierten ein Mann aus der Altersklasse Ü70 verstorben, der sich mit dem Virus infiziert hatte. Das bestätigte der Kreis Stormarn am Montag,26. Juli. Es ist der 307. Todesfall unter Infizierten in Stormarn seit dem Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020. 14 weitere Inf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.