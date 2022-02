Feuerwehreinsatz in Lütjensee : Dicker Ast hängt in gefährlicher Schräglage über der Straße

Die Trittauer Straße in Lütjensee musste kurzfristig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Grund war ein abgeknickter Ast eines Baumes in acht Meter Höhe.

Lütjensee | Nachdem am Donnerstag, 3. Februar, ein dicker Kiefernast in gefährlicher Schräglage über Gehweg und Trittauer Straße hing, wurde die Freiwillige Feuerwehr Lütjensee und zur Unterstützung die Drehleiter der Wehr Großhansdorf zur Beseitigung der Gefahrenstelle alarmiert. Wahrscheinlich war der Ast während der vergangenen Sturmtage abgeknickt und jetzt e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.