Unfall unter Alkoholeinfluss : Vespafahrer bei Sturz in Rausdorf schwer verletzt

Bei einem Unfall in Rausdorf wurde ein alkoholisierter Vespafahrer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rausdorf | Am Sonnabend, den 26. Juni 2021, gegen 3:50 Uhr verunfallte in Rausdorf in der Hauptstraße ein Vespafahrer und verletzte sich dabei schwer. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein 19-jähriger aus der Umgebung von Rausdorf mit seinem Kleinkraftrad die L160 aus Richtung Trittau. In der Hauptstraße fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache gegen ein a...

