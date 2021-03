Witzhave : Unfall auf der A24, drei Fahrzeuge möglicherweise beteiligt

Bei einem Unfall wurde am Samstagnachmittag auf der A24 ein Autofahrer verletzt. Der Unfallhergang ist nicht geklärt.

Witzhave | Bei einem Unfall wurde am Samstagnachmittag auf der A24 ein Autofahrer verletzt. Der Mann war mit seinem VW Tiguan in Richtung Osten unterwegs, als er in einem Hagel- und Regenschauer etwa 300 Meter vor der Abfahrt Witzhave von der Fahrbahn abgekommen ist. Im Grünstreifen überschlug sich das Fahrzeug, blieb auf der Fahrerseite quer zur Fahrbahn lie...

