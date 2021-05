Unwetter in Stormarn : Sturmböen sorgen für mehrere Feuerwehreinsätze

Sturmböen sorgten am Dienstagabend für Feuerwehreinsätze in den Kreisen Ostholstein, Stormarn und Herzogtum-Lauenburg.

Braak | Ein kurzes Unwetter sorgte am Dienstagnachmittag,5. Mai, für mehrere Feuerwehreinsätze im Bereich der Rettungsleitstelle IRLS Süd in Bad Oldesloe. Bis Dienstagabend kurz nach 19 Uhr wurden die Feuerwehren in den Kreisen Stormarn, Ostholstein und Lauenburg zu insgesamt 20 wetterbedingten Einsätzen alarmiert. Alte Kastanie gekappt In Braak hatt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.