Bad Oldesloe : Auch der Schulhund arbeitet momentan im Home-Office

Nicht nur Schüler und Lehrer, auch Schulhund Nelly wartet daheim im Corona-Lockdown auf bessere Zeiten.

Bad Oldesloe | Nelly langweilt sich. Das sieht ihr Stefanie Völkel nach eigener Aussage einfach an. Nelly fehlen die Jugendlichen in „ihrer“ Schule. So geht es ja momentan auch so manchen Schülerinnen und Schülern, denn sie sitzen zu Hause beim Home-Schooling. Nelly i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.