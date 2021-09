Polizei Ammersbek informiert : Eine Portemonaie sucht seinen Besitzer

Die Geldbörse wurde bereits Ende August in Ammersbek gefunden.

von Patrick Niemeier

13. September 2021, 13:59 Uhr

Ammersbek | Wer vermisst in Ammersbek sein Portemonaie? Das fragt die Polizei der Stormarner Gemeinde. Bereits am 30. August wurde dort nämlich in der Futterhaus-Filiale ein schwarzblaues Portemonaie von einer Kundin abgegeben, die es im Geschäft fand.

Zunächst hinterlegten es die Angestellten, da sie dachten, dass der oder die Besitzerin es abholen würde. Doch dazu kam es bisher nicht.

Portemonaie mittlerweile bei der Polizei

Daher übergaben die Mitarbeiter des Futterhaus es nun inklusive des darin enthaltenen Bargelds der Polizei.

„Wer sein Portmonaie vermisst und es eventuell im Futterhaus versetzt hat, setze sich bitte mit den Beamten der Polizeistation Ammersbek in Verbindung“, sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian.