Zeugen und Pkw-Fahrer gesucht : Pkw rammt Rettungswagen im Einsatz in Reinfeld

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer rammte in Reinfeld einen RTW im Einsatz und entfernte sich von der Unfallstelle.

Avatar_shz von ots

04. Juni 2021, 16:48 Uhr

Reinfeld | Am Freitag, 4. Juni, kam es laut Polizeibericht an der Kreuzung Feldstraße / Lübecker Chaussee in Reinfeld zu einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen.

Nach aktuellem Erkenntnisstand der Polizei befuhr gegen 11.45 Uhr ein Rettungswagen mit Sonder- und Wegerechten die Feldstraße in Richtung Lübecker Chaussee. An der Kreuzung nutzte der Rettungswagen den leeren Abbiegestreifen.

Pkw fährt in Beifahrerseite des Rettungswagens

Das erste Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen blieb stehen, um dem RTW passieren zu lassen. Das dahinterstehende Fahrzeug scherte plötzlich auf den Abbiegestreifen aus und fuhr in die Beifahrerseite des RTW.

Rettungssanitäter fuhren aufgrund des Einsatzes weiter

Aufgrund des dringenden Einsatzes fuhren die Rettungssanitäter weiter, meldeten den Vorfall der Einsatzleitstelle. Der Unfallverursacher setzte sich ebenfalls von der Unfallstelle ab, meldete sich jedoch nicht bei einer Polizeidienststelle.

Zum Fahrzeug und zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Zeugen und Unfallverursacher gesucht

Die Polizeistation Reinfeld hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Fahrzeug geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Reinfeld unter der Telefonnummer: 04533/ 79340-0 entgegen.