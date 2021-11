Bauprojekt in Bahnhofstraße : Ein Kino für Ahrensburg? Vorhaben geht in die nächste Runde

Genau dort, wo jetzt der Edeka-Markt in der Bahnhofstraße ist, könnten Ahrensburger in absehbarer Zeit mit einer Tüte Popcorn Filme schauen. Seit 2019 besteht der Plan, dort ein Kino und ein Wohngebäude zu errichten.

