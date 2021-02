Bauprojekt in Reinfeld : 40 neue Wohnungen direkt am Rathaus geplant

Direkt in der Nachbarschaft des Reinfelder Rathaus entstehen 40 neue Wohnungen. 30 sollen öffentlich gefördert sein.

Reinfeld | Das bereits totgesagte Bauprojekt am historischen Rathaus in Reinfeld ist wiederauferstanden. Die Bürger der Karpfenstadt haben das seit vielen Jahren nicht mehr für möglich gehalten. Doch nun scheint die Aussicht auf 40 neue Wohnungen in zentraler Lage ...

