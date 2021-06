Reinbek : 33-Jähriger zwölf Jahre nach Überfall auf Café Brazil verurteilt

Der Verurteilte ist kein Unbekannter. Schon mehrfach stand der Reinbeker vor Gericht.

Reinbek | Für einen mehr als zwölf Jahre zurückliegenden Raub ist jetzt ein Mann vor dem Landgericht in Lübeck zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der 33-Jährige hatte die Tat gestanden. DNA-Beweise brachten ihn zuvor mit dem Überfall auf das Café Brazil im Jahr 2009 in Verbindung. Wegen schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit versuchtem ...

