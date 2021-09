Jugendliche in Stormarn : Kommentar eines 17-Jährigen zur Bundestagswahl

Etwas Wandel statt radikaler Umbruch. So lautet ein Fazit aus der Wahlnacht. Was denkt die Generation, dessen Zukunft die künftige Regierung in der Hand hat? Unser Praktikant Lars Schierle ist 17 - und hat eine Meinung.

Bad Oldesloe | Deutschland hat gewählt. Und diskutiert jetzt über das Ergebnis. Reicht der Wandel, den das absehbare Ende der Großen Koalition verspricht, aus? Oder wird die Chance auf eine wirklich neue Politik vertan? Viel wird dabei über die junge Generation und ihre Zukunft gesprochen. Und die Jugend? Was ist eigentlich mit uns? Alles „Fridays for Future“, od...

