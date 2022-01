Fußball-Regionalliga Nord : Nach zweijähriger Pause – Oliver Zapel steigt beim 1. FC Phönix Lübeck ein

Der 1. FC Phönix Lübeck hat am Montag, 4. Januar 2022, im „Holiday Inn“ Oliver Zapel als neuen Trainer vorgestellt. Der Ex-Coach des SV Eichede tritt beim Fußball-Regionalligisten die Nachfolge von Daniel Safadi an.

Lübeck | Wenige Stunden vor der ersten Trainingseinheit in Vorbereitung auf die Restrunde in der Fußball-Regionalliga Nord hat der 1. FC Phönix Lübeck einen neuen Trainer präsentiert. Oliver Zapel tritt mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Daniel Safadi an, der berufsbedingt den Posten des Cheftrainers nach drei Jahren an der Travemünder Allee aufgibt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.