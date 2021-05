Tangstedt : Edeka schließt zwei Monate für Umbau

Am 28. Mai öffnet Edeka Drews zum vorerst letzten Mal seine Türen. Bis zum 29. Juli wird hinter den Kulissen der Markt erweitert und einige Verkaufsbereiche werden vergrößert.

Tangstedt | Gut 6.500 Menschen wohnen in den Ortschaften, die zur Gemeinde Tangstedt gehören. Viele von ihnen nutzen die Supermärkte und den Drogeriemarkt an der Tangstedter Eichholzkoppel. In den kommenden zwei Monaten müssen die Kunden jedoch auf den Edeka-Markt verzichten. Denn dieser wird aufwendig saniert. „Bis 28. Juli haben wir geschlossen, um unseren M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.