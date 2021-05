Bürgermeisterwahl 2021 : Sozialdemokrat Eckart Boege will Ahrensburger Bürgermeister werden

Eckart Boege möchte Bürgermeister in Ahrensburg werden, wenn die SPD seine Kanidatur bestätigt.

Ahrensburg | Wird Eckart Boege der Nachfolger von Michael Sarach im Ahrensburger Rathaus? Nach der CDU und den Grünen will jetzt auch die Ahrensburger SPD einen eigenen Kandidaten in den Bürgermeisterwahlkampf 2021 schicken. Vorstand und Fraktion lassen die lokale sozialdemokratisch Basis auf der Jahreshauptversammlung am 19. Mai darüber abstimmen, ob Eckart Bo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.