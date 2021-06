Dreiste Diebe : Einbruch in Jugendzeltlager in Einhaus

Nach dem Einbruch hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

08. Juni 2021, 11:11 Uhr

Einhaus | Direkt am Ratzeburger See und rund drei Kilometer von Ratzeburg entfernt, liegt der beliebte Jugendzeltplatz Anveruskreuz in der Gemeinde Einhaus.

In der Corona-Zeit ist auch hier mehr Ruhe als sonst eingekehrt, wo normalerweise bis zu 300 Personen aus kirchlichen aber auch weltlichen Gruppen ihre Lager auf dem insgesamt drei Hektar großen Gelände aufschlagen können.

Einbruch zwischen 4. und 7. Juni

Dass dort momentan weniger los ist, haben offenbar auch Kriminelle mitbekommen. In der Zeit von 4. Juni, 17.30 Uhr, und 7.Juni, 8.30 Uhr wurde nämlich in ein Gebäude des Lagers eingebrochen.

Dabei öffneten unbekannte Täter nach bisherigen Ermittlungen der Polizei ein Fenster eines Gebäudes.

Bargeld, Wekrzeuge, Schlüssel und Masken gestohlen

„Im Gebäude zerstörten sie mehrere Innentüren und entwendeten Bargeld, Schlüssel, Werkzeuge, FFP2- und OP- Masken. Die Schadenshöhe wird auf mehr als 2000 Euro geschätzt“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Fischer.

Zeugen gesucht

Die Kripo Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Die Ermittler fragen daher: „Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Jugendzeltlagers am Ansveruskreuz beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Täter/ den Tätern machen. Hinweise nimmt die Polizei Ratzeburg unter der Telefonnummer: (04541)-8090 entgegen“.