Einbruch in der Innenstadt : Dreiste Diebe räumen Tresor der Bad Oldesloer Stadtkasse leer

Kriminelle sind in das Gebäude der Stadtverwaltung in Bad Oldesloe eingebrochen. Dabei richteten sie vor allem einen hohen Sachschaden an. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen.

Bad Oldesloe | Sie wussten offenbar genau, wo sie suchen müssen. Kriminelle sind am Wochenende zwischen dem 11. und 14. März in die Stadtverwaltung in Bad Oldesloe eingebrochen. Eingangstür aufgebrochen und in Stadtkasse eingedrungen Zunächst verschafften sich der oder die bisher unbekannten Täter Zugang zu dem Gebäude durch eine Eingangstür, die sie aufbrache...

