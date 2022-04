Corona-Zahlen aktuell : Drei weitere Corona-Infizierte im Kreis Stormarn verstorben

Die Gesamtzahl der verstorbenen Infizierten erhöht sich somit auf 360 seit Beginn der Corona-Pandemie. Auf Intensivstationen im Kreis liegen aktuell noch zwei Covid-19-Patienten.

Bad Oldesloe | Während die politische und öffentliche Diskussion sich um die Masken- und Impfpflicht dreht, als seien diese Themen von der pandemischen Realität abgekoppelt, infizieren sich auch in Stormarn hunderte Menschen mit dem Coronavirus. Drei weitere Corona-Infizierte in Stormarn verstorben Am Donnerstag, 7. April, musste das Gesundheitsamt des Kreises...

