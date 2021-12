Impftermine frei : Mobiles Corona-Impfteam rückt im Bargteheider Stadthaus an

Bargteheide offeriert ein offenes Corona-Impfangebot im Januar 2022. Es gibt drei Termine im Stadthaus.

Bargteheide | Neues Jahr, neue Corona-Impfangebote in Bargteheide: Die Stadt habe sich, so Alexander Wagner, Referent von Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht, erfolgreich um weitere mobile Angebote bemüht. Die können jeweils samstags – 8., 15. und 22. Januar – in Anspruch genommen werden. Wartezeiten sind möglich Voraussichtlich in der Zeit von 9 bis 17 Uhr ...

