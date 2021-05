War es Brandstiftung? : Drei Pkw am Bad Oldesloer Bahnhof ausgebrannt

In der Nacht auf Dienstag,11. Mai, sind in Bad Oldesloe drei Pkw im Parkhaus am Bahnhof ausgebrannt.

Bad Oldesloe | Blaulichter zucken durch die Nacht, es gießt in Strömen, heller Feuerschein, dichter Rauch, und ein Gestank von verbranntem Gummi und Plastik hängt in der Luft. In der Nacht sind im Parkhaus am Bahnhof in der Käthe-Kollwitz-Straße in Bad Oldesloe drei Autos ausgebrannt. War es Brandstiftung? Anwohner bemerkt das Feuer Kurz vor ein Uhr wurde von ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.