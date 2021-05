Zwischen Stubben und Eichede : Frontalzusammenstoß auf Stubber Chaussee – drei Schwerverletzte

Am Sonnabend kam es am frühen Abend zu einem schweren Unfall auf der Stubber Chaussee bei Eichede. Eine Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert.

Eichede | Am frühen Sonnabendabend, 22. Mai, kollidierten aus bisher noch unbekannter Ursache in Eichede zwei PKW auf der Stubber Chaussee. Um 17.14 Uhr wurden die Rettungskräfte benachrichtigt. Mehrere Feuerwehren, Rettungswagen, der Notarzt und der leitende Notarzt eilten zur Unfallstelle. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 29 wurde alarmiert. W...

