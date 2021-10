Kinderbuchmesse Bad Oldesloe : Drei Fragezeichen und eine beleuchtete Bibliothek begeistern junge Leser

Die Lesung des „Drei Fragezeichen Kids“ Autors Ulf Blanck war der Schluss- und Höhepunkt der diesjährigen Book OD in Bad Oldesloe, die im Zeichen junger Leser stand.

Bad Oldesloe | Fremde Welten entdecken, neue Charaktere kennenlernen, aufregende Geschichten erleben, die sich nur im Kino im eigenen Kopf abspielen – Bücher ermöglichen all das. Und sie erfreuen sich bei Kindern noch immer großer Beliebtheit. Bei all den Diskussionen rund um Medienkompetenz, in denen oft so getan wird, als sei der möglichst schnelle Umgang mit T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.