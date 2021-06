Brand wegen heißer Bremsen : Drei Feuerwehreinsätze in Folge in Bad Oldesloe

Heißgelaufene Bremsen, ein Böschungsfeuer und ein ausgelöster Brandmelder hielten Mittwochnachmittag die Brandbekämpfer in der Kreisstadt auf Trab.

Bad Oldesloe | Heißgelaufene Bremsen, Böschungsbrand und Brandmelder: Die Freiwillige Feuerwehr Bad Oldesloe ist am Mittwochnachmittag, 9. Juni, zu gleich drei Einsätzen in Folge ausgerückt. Zunächst hatten erhitzte Bremsen einer Diesellok einen Böschungsbrand in Höhe des Klärwerks an der Strecke Bad Oldesloe-Lübeck ausgelöst. Flammen mit Feuerlöscher bekämpft ...

