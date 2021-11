Coronavirus in Stormarn : Drei Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen im Kreis

Zwei dieser Covid-19-Patienten müssen invasiv beatmet werden. Insgesamt sind 414 Stormarner aktuell nachweislich mit dem Virus infiziert.

Bad Oldesloe | Am Donnerstag,18. November, vermeldete der Kreis Stormarn 57 weitere Corona-Infektionen, die in den vergangenen 24 Stunden durch PCR-Tests verifiziert wurden. Inzidenz aktuell 149,1 Dadurch erhöht sich die Zahl der aktuell Infizierten auf jetzt 414. Davon sind 364 Neuinfektionen, die in den vergangenen sieben Tagen bestätigt wurden. Daraus errec...

