Autodiebstahl: Zeugen gesucht : BMW-Coupe für 50.000 Euro in Oststeinbek gestohlen

Unbekannte setzen hochwertiges Fahrzeug auf Privatgrundstück in der Gemeinde Oststeinbek ohne Originalschlüssel in Bewegung und flüchten in unbekannte Richtung.

Avatar_shz von Volker Stolten

07. Juni 2021, 11:31 Uhr

Oststeinbek | Autodiebe in Oststeinbek unterwegs: Bereits in der Nacht von Mittwoch, 2., auf Donnerstag, 3. Juni, stahlen die Täter ein hochwertiges BMW-Coupe 440i im Wert von zirka 50.000 Euro. Das graue Fahrzeug mit Oldesloer Kennzeichen stand zur Tatzeit (zwischen 15 Uhr nachmittags und 6 Uhr morgens) auf einem Privatgrundstück in der Straße Lägerfeld.

Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung

Die unbekannten Autodiebe setzten das Fahrzeug ohne Originalschlüssel in Betrieb und entfernten sich mit dem Coupe in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg ermittelt in diesem Fall und sucht nach Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Wem sind im Tatzeitraum im „Lägerfeld“ in Oststeinbek verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeibeamten unter der Telefonnummer 04541/809-0.