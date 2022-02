Mehr als 10.000 Euro Schaden : Autoknacker machen sich an acht Fahrzeugen in Reinbek zu schaffen

Airbags, Navi-Geräte, Außenspiegelgläser, Stoßstangen und sogar eine gesamte Fahrzeugfront mit Kennzeichen und Beleuchtungseinrichtung ließen Autoteile-Diebe in einer Nacht in Reinbek mitgehen.

Reinbek | Nach Ahrensburg hatten es Autoknacker jetzt in Reinbek auf Fahrzeugteile abgesehen. Sie schlugen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 3./4. Februar, in der Schillerstraße, Wohltorfer Straße und Husumer Straße zu und entwendeten zahlreiche Teile. Weiterlesen: Fahrzeuge in Ahrensburg aufgebrochen und Autoteile gestohlen Nach Polizeiangaben war...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.