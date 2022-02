Einbruch in Mittelreihenhaus : Münzen und Schmuck für mehr als 10.000 Euro in Ammersbek erbeutet

Wussten die Täter, was hier zu holen ist? Bei einem Einbruch in Ammersbek machten Kriminelle am 5. Februar zumindest fette Beute. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Ammersbek | Im Ammersbeker Ortsteil Hoisbüttel waren am Samstag, 5. Februar, Einbrecher am Werk. Im Zeitraum 15 bis 18.45 Uhr stiegen die Täter „Am Schüberg“ in ein Mittelreihenhaus ein. Laut Polizei konnten die Kriminellen durch die gewaltsam geöffnete Terrassentür ins Haus gelangen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und schlossen im Obergeschoss die Rolläd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.