Polizei sucht Zeugen : Diebe tragen Betonmischer von Baustelle in Ammersbek weg

Nach dem Diebstahl eines angeketteten Betonmischers von einer Baustelle in Ammersbek sucht die Polizei Zeugen.

Ammersbek | Bereits am Freitag, 10. Dezember, 18 Uhr, ließen zwei Diebe von einer Baustelle in der Straße „An der Sandkuhle“ in Ammersbek einen Betonmischer mitgehen. Diebe hatten grüne Jacken an Nach Polizeiangaben trugen die Täter grüne Jacken und die Baumaschine gegen 18 Uhr Richtung Bültenbarg. Der orangene Lescha-Betonmischer habe zuvor angekettet auf ...

