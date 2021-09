Ammersbek/Jersbek : Diebe klauen Werkzeuge und Technik auf Bauernhöfen

In Ammersbek (Bünningstedt) und Jersbek stahlen Diebe Werkzeug und verbaute Technik von landwirtschaftlichen Betrieben. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Avatar_shz von Susanne Link und ots

06. September 2021, 12:25 Uhr

Ammersbek/Jersbek | Bisher unbekannte Täter drangen zwischen Donnerstag, 2. September, 17.45 Uhr und Freitag, 3. September, 6.20 Uhr in Lagerhallen von Bauernhöfen in Ammersbek (Bünningstedt) und Jersbek ein.

Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich

Sie stahlen dort diverses Werkzeug und verbaute Steuerungstechnik aus mehreren landwirtschaftlichen Fahrzeugen, wie Polizeisprecherin Sandra Kilian mitteilt.

„Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich“, sagt die Polizeisprecherin.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Franz-Kruse-Straße in Ammersbek (Bünningstedt) und im Hansdorfer Redder in Jersbek aufgefallen sind, kann sich unter der Telefonnummer (04102) 8090 melden.