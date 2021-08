Zeugen in Bad Oldesloe gesucht : Dreiste Diebe entwenden Minibagger inklusive Anhänger

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe sucht Zeugen, denen ungewöhnliche Vorgänge oder Personen in der Lilly-Braun-Straße aufgefallen sind.

Patrick Niemeier

18. August 2021, 16:00 Uhr

Bad Oldesloe | Diese dreisten Diebe fanden es anscheinend praktisch, dass ein Minibagger bereits auf einem Anhänger stand. Sie haben nämlich in der Lilly-Braun-Straße zwischen Montag, dem 16. August, und Dienstag, dem 17. August, einen Anhänger inklusive eines Minibaggers darauf gestohlen.

Anhänger am Montag auf Betriebsgelände abgestellt

Der Inhaber eines Maschinenverleihs hatte nach den bisherigen Erkenntnissen am Montag gegen 18 Uhr den entsprechenden Anhänger auf seinem Betriebsgelände in der Lilly-Braun-Straße im Gewerbegebiet in Bad Oldesloe abgestellt.

Als er am Dienstag dann zurückkam, musste er feststellen, dass der Anhänger mit dem Bagger verschwunden war. Die Schadenshöhe des Diebstahls wird aktuell auf 25.000 Euro geschätzt.

Kripo Bad Oldesloe sucht nach Zeugen

Die Kripo in Bad Oldesloe hat entsprechend Ermittlungen eingeleitet und fragt, wer im besagten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in oder in der Nähe der Lilly-Braun-Straße beobachtet hat.

Hinweise können unter 04531 5010 gegeben werden.