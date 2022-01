Kriminalpolizei sucht Zeugen : Diebe brechen in Schönberg Handwerker-Transporter auf

Die Polizei hofft auf Hinweise, was sich genau in der Nacht vom 11. auf den 12. Januar abgespielt hat.

Schönberg | Diese Kriminellen hatten es offenbar gezielt auf Fahrzeuge von Handwerkern abgesehen. Zwischen dem 11. und 12. Januar brachen nämlich bisher Unbekannte in einen Renault Master und einen Fiat Doblo in Schönberg ein. Zwei Transporter in Schönberg aufgebrochen Dabei erbeuteten die Diebe Werkzeuge und Baumaschinen. Die Taten müssen in der Zeit zwisc...

