Mitarbeiter mit Messer bedroht : Lauenburg – Kunden stellen Dieb im Supermarkt mit Einkaufswagen kalt

Beherzte Kunden halten in einem Supermarkt in Lauenburg einen Dieb, der Mitarbeiter mit einem Messer bedroht, in Schach, bis die Polizei kommt und ihn festnimmt.

Lauenburg | Das ist ja noch mal gut gegangen. Tatort war am Dienstagnachmittag, 16. November, ein Supermarkt in der Hamburger Straße in Lauenburg. In dem beobachteten Kunden gegen 16.45 Uhr, wie ein 40-jähriger Lauenburger eine Flasche Alkohol in seiner Tasche versteckte und informierten Markt-Mitarbeiter. An der Kasse wollte der Lauenburger andere Waren bezah...

