Schauspiel, Lesung und Musik : Die „Benny-Goodman-Story“ im Ammersbeker „Pferdestall“

Jazz und Swing geben beim Benny-Goodman-Konzert des Lübecker Trios „Swingin’ Words“ im Pferdestall in Ammersbek den Ton an.

Ammersbek | Benny Goodman („Sing, sing, sing“, „Let's Dance“, „Bei mir bist du schön“) reiht sich ein in die Riege der prominenter Bandleader, Komponisten und Musiker wie Glenn Miller, Duke Ellington oder Louis Armstrong. Gerade in den 1930er Jahren feierte der außergewöhnliche Jazz-Klarinettist mit seiner Bigband große Erfolge und wurde zum „King of Swing“. L...

