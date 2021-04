Großhansdorf : Tragisches Ende der Suche: 18-jährige Vermisste tot aufgefunden

Tragisches Ende einer Suchaktion. Die vermisste 18-Jährige aus Hamburg ist tot in Großhansdorf aufgefunden worden.

Großhansdorf | Die vermisste 18-Jährige nach der eine Vielzahl an Rettungskräfte am Montagabend,11. April, in Großhansdorf gesucht hatten, wo ihr Handy zuletzt in der Hoisdorfer Landstraße geortet werden konnte, ist am späten Dienstagabend, 13. April, tot in einen nahen Waldgebiet aufgefunden worden. Das bestätigte die Hamburger Polizei auf Nachfrage. Weiterlesen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.