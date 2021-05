Corona-Maßnahmen Lockerung : Stormarn Kinos verschieben ihren Restart vorerst noch

Ab dem 31. Mai gilt eine neue Corona-Landesverordnung, durch die Kultureinrichtungen wie Kinos wieder öffnen können. Bei den Stormarner Kinos geht es aber nicht direkt los.

Bad Oldesloe/Bargteheide | „Ich freue mich ganz doll, endlich wieder Kino machen zu dürfen“, sagt Heinz Wittern, Geschäftsführer des „OHO-Kinos“ in Bad Oldesloe. Doch bis es so weit ist, werden noch ein paar Wochen vergehen. Am 27. Mai verkündete Ministerpräsident Daniel Günther, dass es schrittweise Lockerungen bis in den Sommer geben wird. Auch Veranstaltungsräume wie Kino...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.