Coronavirus in Stormarn : Die meisten neuen Corona-Infizierten leben im Süden Stormarns

Das Gesundheitsamt hat seine wöchentlichen Detailzahlen zum Coronavirus veröffentlicht.

Bad Oldesloe | Nur ein Amtsbereich in Stormarn blieb in der Woche 21. bis 28. September von Corona-Neuinfektionen verschont. Insgesamt verteilten sich die 108 bestätigten neuen Fälle quer durch den Kreis, ein Großteil trat allerdings im Süden auf. Insgesamt wurden kreisweit 28 positive Tests mehr innerhalb von sieben Tagen bestätigt als in der Woche zuvor. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.