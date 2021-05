Gastronomie in Stormarn : Politik in Bargteheide will „Utspann“ als Restaurant erhalten

Das Utspann ist eines der Wahrzeichen in Bargteheide. Da Sanierungspläne und eine mögliche Umgestaltung im Raum stehen, ist die Zukunft des Restaurants ungewiss. Die Fraktionen sprechen sich für einen Erhalt aus.

Bargteheide | Fast ein Jahr lang war es leer und still im Bargteheider Restaurant „Utspann“. Doch am Pfingstwochenende öffnete Pächter Matthias Wullbrand wieder seine Türen für Gäste. Seine Erwartungen waren dabei nicht all zu groß - traditionell würden viele seiner potenziellen Gäste am warmen Feiertags-Wochenede lieber wegfahren. „Ich war aber sehr zufrieden und ...

