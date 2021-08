2. Tischtenis-Nordmasters : Hochklassiger Sport beim SV Siek

Spielpraxis auf hohem Niveau vor Zuschauern: Die Tischtennisspieler, die beim Nordmasters in Siek starten, freuen sich nach langer Corona-Pause auf ein stark besetztes Turnier während der Saisonvorbereitung.

Siek | Das erste Tischtennis-Nordmasters der Herren musste im vergangenen Jahr in Siek noch ohne Zuschauer ausgetragen werden. Wenn heute nun bei der zweiten Auflage des hochklassig besetzten Turniers die Spiele der erstmals ausgeschriebenen Qualifikationsrunde beginnen, sind Zuschauer angesichts der in den letzten Wochen gelockerten Corona-Beschränkungen in...

