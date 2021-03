Laden ohne Kasse hat Jubiläum : Tafel-Ausgabestelle Bargteheide feiert 25. Geburtstag

Seit einem Vierteljahrhundert gibt es Essen für mehr als 400 Bedürftige aus dem „Laden ohne Kasse“ in Bargteheide.

Bargteheide | Seit 25 Jahren besteht in diesen Tagen die Ausgabestelle Bargteheide der Tafel Ahrensburg/Lebensmittel für Bedürftige. Am 1. März 1996 eröffnete der fünf Monate zuvor gegründete gemeinnützige Verein seinen zweiten „Laden ohne Kasse“ in beengten Räumen der ev. Kirchengemeinde Bargteheide. 159 Haushalte in der „Kunden-Kartei“ Nach mehr als 20-jähr...

