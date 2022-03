Stormarner Sportfahrplan : Die Sporttermine in der Region vom 4. bis 6. März 2022

Schafft der TSV Trittau in der Badminton-Bundesliga den Klassenerhalt? Verabschiedet sich der Ahrensburger TSV in der 2. Basketball-Regionalliga aus dem Titelrennen? Zwei Entscheidungen, die am Wochenende fallen könnten.

Bad Oldesloe | In der Badminton-Bundesliga und in der 2. Basketball-Regionalliga Nord könnten im Abstiegs- und Meisterschaftskampf an Wochenende, 5./6. März, erste Entscheidungen fallen. Aber auch die Oberliga-Fußballer des SV Preußen Reinfeld stehen gegen Spitzenreiter SV Todesfelde vor einer besonderen Herausforderung. Genau wie Tischtennis-Regionalligist SV Siek ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.