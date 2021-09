Stormarner Sportfahrplan : Das ist los in der Region: Die Sporttermine im Überblick

Badminton, Basketball, Handball, Fußball, Tischtennis – der Sportkalender für die Region Stormarn ist prall gefüllt. Wir haben alle Termine aus der Region für das Wochenende vom 24. bis 26. September zusammengetragen.

Bad Oldesloe | Badminton 1. Bundesliga: SV GutsMuths Jena – TSV Trittau (So., 11 Uhr) 2. Bundesliga: 1. BC Beuel – TSV Trittau II (Sbd., 13 Uhr), STC BW Solingen – TSV Trittau II (So., 15 Uhr) Verbandsliga: VfL Oldesloe – TSV Ladelund (So., 10 Uhr, Sporthalle der KBS am Schanzenbarg) Basketball 2. Regionalliga, Männer: TSV Bargteheide – BG Hamburg-Wes...

