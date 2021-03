Feuerwehr Bargteheide : Feuer in Fitnessstudio sorgt für Großeinsatz in Ladenzeile

In Bargteheide muss die Feuerwehr einen Brand in einem Geschäftshaus in der Bahnhofstraße löschen.

Bargteheide | Dichte Rauchwolken zogen am Mittwochmorgen aus den Fenstern eines Geschäftshauses in der Bahnhofstraße in Bargteheide. Das meldeten gegen 8:44 unter anderem besorgte Bürger, die die Entwicklung vom Bahnsteig aus sehen konnten. Der Brand war in der langen Ladenzeile in ausgebrochen, die in direkter Nachbarschaft zum Bahnhof liegt. Der Grund dafür: e...

