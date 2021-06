Großensee : Motorradfahrer bei Unfall auf L92 verletzt – Verursacher flüchtig

Die Polizei Trittau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht vor diesem Hintergrund Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können.

Avatar_shz von Patrick Niemeier und ots

01. Juni 2021, 11:26 Uhr

Großensee | Als ihm ein Pkw auf seiner Straßenseite entgegenkam, musste er auf die Bankette ausweichen. Ein Motorradfahrer ist auf der L92 am Sonnabend, 29. Mai, verletzt worden, als er in der Folge eine Böschung hinabrutschte.

Zur Unfallzeit fuhr er in einer Kolonne aus Großensee kommend in einer Doppelkurve in Richtung Lütjensee. „Der entgegenkommende PKW hielt am Unfallort nicht an, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Großensee fort“, erklärt Polizeisprecherin Sandra Kilian.

Zeugen gesucht

Die Polizei Trittau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht vor diesem Hintergrund Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können.

Es soll sich dabei um einen weißen SUV gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04154/7073-0 entgegen.