Dreiste Diebe in Ahrensburg : Pkw von Hinterhof in der Manhagener Allee gestohlen

10. August 2021, 14:45 Uhr

Ahrensburg | Die dreisten Diebe kamen offenbar mitten am Tag. Laut Polizeiinformationen kam es am 9. August in der Manhagener Allee in Ahrensburg zu einem Fahrzeugdiebstahl.

Der VW Polo mit Hamburger Kennzeichen stand während der Tat, die sich zwischen 10 und 14.20 Uhr abgespielt haben muss, auf dem Hinterhof eines Lebensmittelgeschäfts.

Zuvor wurden die entsprechenden Autoschlüssel aus dem Geschäft selbst in der Manhagener Allee entwendet. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Kripo Ahrensburg sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Wer hat in der Tatzeit im Bereich Manhagener Allee, Heinz-Beusen-Stieg und Neue Straße verdächtige Personen beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: (04102)- 8090 entgegen.